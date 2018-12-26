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رياضة

رئيس اتحاد اليد: فرصة مصر جيدة في عبور الدور الأول بالمونديال

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
محمد سمير
قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن فترة الإعداد التي يخوضها المنتخب، استعدادًا كأس العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك، تسير بشكل جيد.

وأشار "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن المنتخب سافر إلى لاتفيا اليوم ، للدخول في معسكر مغلق آخر خارجي، سيخوض فيه 3 مباريات ودية، أمام أوكرانيا، بلجيكا، ولاتفيا.

وأوضح أن "المنتخب حقق استفادة كبيرة فنية خلال معكسر المجر الأخير، ومن بعده الوديتين أمام البحرين، بالقاهرة، الأسبوع الماضي".

وتابع "ساهمت فترة الإعداد الماضية، في منح المدير الفني للمنتخب، الإسباني دافيد ديفيز، الفرصة لعدد من اللاعبين، في ظل غياب المحترفين، الذين انضموا حاليا لتكتمل الصفوف خلال معسكر لاتفيا، ومن بعده معكسر القاهرة الأخير، قبل المغادرة إلى الدنمارك، لخوض منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال".

وعن حظوظ المنتخب في كأس العالم، قال "مصر أمامها فرصة جيدة لعبور الدور الأول رغم صعوبة المنافسة، خاصةً أن نظام البطولة الجديد يسمح بتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة بدلا من 4، وهو ما زاد من صعوبة المهمة".

وتوقع نصر تأهل كل من السويد والمجر في المركزين الأول والثاني، وأن تتنافس منتخبات مصر والأرجنتين وقطر، على المركز الثالث، وسيحتل الفريق الأنجولي، المركز السادس والأخير من المجموعة الرابعة.

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