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أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يكشف حقيقة عدم علمه بزيارة ترامب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:31 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
شريف سيد
أكدت رئاسة الوزراء العراقية علمها بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إلى قواته المتواجدة في الأراضي العراقية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه كان من المفترض ان يكون هناك استقبال رسمي لترامب، وعقد لقاء ثنائي بين البلدين، إلا أن تباين وجهات النظر لتنظيم اللقاء، تسبب في عدم اكتمال هذا اللقاء.

ورحب رئيس الوزراء العراقي بالرئيس الأمريكي في زيارته إلى العراق، ودعاه إلى إجراء زيارة لبغداد، كما دعا الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء العراقي لزيارة واشنطن.

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