نيكول سابا تروج لحفل رأس السنة في القاهرة

روجت المطربة نيكول سابا، عبر :تويتر" لحفلها الغنائي الجديد، والمقرر أن يقام ليلة رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويشهد حضورا كبيرا.



ويعد هذا هو أول حفل لـ نيكول سابا بعد ارتدائها فستانًا باهظ الثمن، يصل سعره إلى 200 مليون جنيه، خلال ديفيليه هانى البحيرى، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة منذ نحو أسبوعين.



وكانت نيكول سابا تألقت بفستان زفاف تخطى ثمنه ٢٠٠ مليون جنيه، مرصع بمئات القطع من الألماس الحر، في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف ٢٠١٩.