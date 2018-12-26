تعرّف على مشوار تتويج سيدات سلة الأهلي بدوري المنطقة والمرتبط

واصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سيدات بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفريق، المتوّج برباعية الموسم الماضي، تحقيق نتائجه المتميزة في الموسم الحالي بعدما نجح في تحقيق لقب دوري المنطقة ودوري المرتبط.



استهل الفريق الموسم الحالي بالتتويج بلقب دوري منطقة القاهرة مكتسحًا كافة منافسيه على اللقب بالعلامة الكاملة. وكانت ضربة البداية لفريق سيدات سلة الأهلي بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 98-29 ثم الفوز على النصر بنتيجة 96-33، وأعقبه الفوز على الزهور بنتيجة 99-74، وكرر الفوز على الزهور بنتيجة 52-35. ليواجه فريق سيدات سلة الأهلي فريق الشمس ويفوز عليه بنتيجة 83-47، ثم بنتيجة 78 -49. وفي النهائي، فازت سيدات سلة الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 84 -75.



سيدات سلة الأهلي تواصل مطاردة الألقاب بنجاح منقطع النظير بعدما نجحن في التتويج بلقب دوري المرتبط دون أي هزيمة على مدار مشوارهن في البطولة بعدما تربّعن على صدارة المجموعة في الدور التمهيدي برصيد 30 نقطة، متفوقًا على فرق الزهور والغابة و6 أكتوبر.



واستهل الفريق مشواره بفوز الأهلي على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 95-20. وكرر فوزه على نفس الفريق بنتيجة 47-15. وفي مواجهة الزهور، فاز 68-42 و74-42، ثم الفوز على الغابة بنتيجة 78-34 و 109-44، ليمر فريق سيدات سلة الأهلي إلى دور ثمن النهائي عن جدارة.



في دور ثمن النهائي، فاز الأهلي على فريق مدينة نصر بنتيجة 81 – 64، وفي الإياب كرر الفوز بنتيجة 54 -29.



ليصعد إلى دور ربع النهائي في مواجهة فريق الصيد حيث فاز الأهلي ذهابًا بنتيجة 84-45 وفي الإياب كرر الفوز بنتيجة 73-56 من نصيب سيدات الذهب.



تأهل فريق سيدات سلة الأهلي إلى الدور نصف النهائي في مواجهة الجزيرة، واستطاع فريق سيدات الأهلي في تحقيق الفوز ذهابا بنتيجة 74-71 وفي الإياب كان الفوز بنتيجة 85 -39، لتتأهل سيدات سلة الأهلي إلى المباراة النهائية في مواجهة سبورتنج. وفي مباراة الذهاب، فاز الأهلي بنتيجة 83-72 وفي العودة كرر فوزه بنتيجة 89-77، لتتوج سيدات سلة الأهلي باللقب بسجل خالٍ من الهزائم.