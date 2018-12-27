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الأطباء: إعلان وزارة الصحة هزلي وأشبه بمسرحية كوميدية.. تحسين وضع الأطباء الحاليين أفضل من استعادة المتقاعدين.. والخبرة للمريض قبل الطبيب من الدكتور المحال على المعاش

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
محمد غالي
محسن عزام: إعادة الأطباء المتقاعدين مسرحية هزلية
راجح السياجي: الإعلان عن إعادة الأطباء المتقاعدين للخدمة خطوة كوميدية
سمير التوني: استعادة الأطباء فكرة خارج الصندوق وتزيد من خبراتهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، و ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين على المعاش بعدد ألف طبيب لزيادة أعداد الأطباء المتقاعدين في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات.

واستنكر عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء الحالة إعلان وزارة الصحة، بدلا من تحسين أوضاع الأطباء الحاليين وتقديم لهم الدعم الكامل لاستمرار العملية الطبية.

قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إعلان وزارة الصحة عن إعادة الأطباء المتقاعدين أو المحالين إلى المعاش للخدمة مرة أخرى مسرحية هزلية.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذا الإعلان جاء بسبب العجز الشديد في الأطباء بعد الاستقالات الجماعية للأطباء على مدى الـ4 سنوات الماضية والذين بلغ عددهم أكثر من 6 آلاف طبيب.

وأوضح عضو مجلس النقابة، أن مشاكل الأطباء كثيرة وعلى رأسها منع الإجازات والعمل بصفة مستمرة لوجود عجز، وضعف المرتبات وتشويه صورة الأطباء، مضيفا أن كل ذلك سبب سفر الأطباء إلى الخارج.

وصف الدكتور راجح السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة التكليف بالنقابة، إعلان وزارة الصحة عن إعادة الأطباء المتقاعدين أو المحالين إلى المعاش للخدمة مرة أخرى بأنه خطوة كوميدية.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا الإعلان جاء بسبب العجز الشديد في الأطباء بعد الاستقالات الجماعية للأطباء على مدى الـ4 سنوات الماضية والذين بلغ عددهم أكثر من 6 آلاف طبيب.

وأوضح مقرر لجنة التكليف بالنقابة، أنه بدلا من الاستعانة بالأطباء المتقاعدين يجب النظر في مشاكل الأطباء وسبب سفرهم للخارج، وحل مشكلة الأجور المتدنية و بدل العدوى، مضيفا أنه في الفترة الاخيرة يوجد حركة ملحوظة من التعسف ضد الأطباء.

قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن فكرة وزارة الصحة باستعادة الأطباء وإمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين على المعاش فكرة خارج الصندوق لإحياء مهنة الطب.

وأكد التوني، في تصريحات لصدى البلد، أن فكرة إرجاع الأطباء إيجابية لأنها تفيد المريض ثم الطبيب بتعلمه من كبار مهنة الطب، مما يضيف له ولخبرته.

وأوضح الأمين المساعد، أنه يجب مراعاتها الحالة الصحية للأطباء كبار السن وتوزيعهم بما يناسب الطبيعة الجغرافية لهم، مشيرا إلى أنه يجب وضع حالة مادية مناسبة، تناسب مع وضع الطيب، مضيفا أن من يحدد ذلك الخبراء الماليين.

كانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أعلنت إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو محالين الى المعاش بعدد ألف طبيب لزيادة أعداد الأطباء المتقاعدين في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات.

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