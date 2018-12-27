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أخبار البلد

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم 250 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجهى إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية والموقع فى القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.

كما أصدر قرارا رقم 315 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية " أوفيد " بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى المرحلة الثامية بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 21 إبريل 2018 .

كما أصدر قرارا رقم 470 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض صندوق التعاوتن للتنميو لتوريد 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى " الخط الثالث " المرحلتين الثالثة والرابعة " مجموعة ج5 " ةوالموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018

ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الخميس

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