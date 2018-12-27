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فن

محمد النقلى يبدأ مونتاج الجزء الثانى من البيت الكبير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يواصل المخرج محمد النقلى مونتاج حلقات الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، والذى انتهى من تصويره منذ ايام قليلة داخل احد الاستوديوهات.

ويحاول النقلى الانتهاء من المونتاج فى اسرع وقت ممكن من اجل عرضه فى بداية العام الجديد على احدى القنوات الفضائية.

المسلسل يقوم ببطولته لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.

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