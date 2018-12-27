مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فاجأت النجمة العالمية مايلي سايرس جمهورها بزواجها من خطيبها الممثل الأسترالي كريس هيمسورث في حفل عائلي بسيط اقيم في منزل بمدينة تينيسي الأمريكية.





واعلنت مايلي سايرس عن هذا الخبر بشكل رسمي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد مرور يومين.





وظهرت مايلي بفستان زفاف ابيض بسيط بينما ارتدى ليام حذاء رياضي على البدلة، وعلقت مايلي على الصور قائلة: "بعد عشر سنوات".