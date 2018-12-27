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ثقافة

الاحتفال بافتتاح قناة السويس في المتحف الإسلامي .. السبت

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم متحف الفن الإسلامي مساء السبت المقبل، معرضا مؤقتا بعنوان "قناة السويس على مر العصور"، وذلك احتفالا بمرور 115 عاما على افتتاح متحف الفن الإسلامي ومرور 149 عاما على افتتاح قناة السويس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الآثار وهيئة قناة السويس.

المعرض يتم افتتاحه بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار حيث أوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم مجموعة من مقتنيات متحف هيئة قناة السويس تحكي تاريخ حفر القناة مثل ماكيتات لسفينتين وصور فوتوغرافية لبعض الشخصيات التي كانت ذات الصلة بالقناة مثل دليسبس والخديوي إسماعيل والرئيس السابق جمال عبد الناصر وصور لقناة السويس أثناء عمليات الحفر. 

وفي سياق متصل سوف ينظم، خلال شهر يناير المتحف التاريخي لهيئة قناة السويس بمدينة الأسماعلية معرضا مؤقتًا من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يضم بعض اللوحات التاريخية ترجع للعصر الحديث ولوحات فوتوغرافية لقاعات المعرض وبعض مقتنياته الأثرية، واللوحة التأسيسية لمتحف الفن الاسلامي. 

ومن جانبه أضاف د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن الاحتفالية تشمل أيضا تقديم فقرة فنية لفرقة سلطان العارفين كما سيقام علي هامش الاحتفالية ورش تعليمية للحرف التراثية مثل صناعة المراكب و غيرها.

وأشار إلى أن متحف الفن الإسلامي يحتوي علي مجموعات نادرة من الفنون الإسلامية من الهند والصين و إيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وجاءت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" عام 1869م، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880. 

بينما تم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر عام 1903م، ثم تغير اسم الدار عام 1951م، إلي "متحف الفن الإسلامي". 

كما شهد المتحف خلال عامي 1983م , 1984م مرحلة هامة فى عمليات توسيع مساحته ،وزيادة عدد قاعاته ثم أضيفت المساحة التى كانت تشغلها محطة الوقود على يمين المتحف والتى تم استغلالها فى إنشاء حديقة متحفية وكافتريا. 

ومنذ عام 2003 بدأت عمليات تطوير شامل للمتحف وتم افتتاحه فى 28 أكتوبر 2010، حيث استقبل العديد من الوفود من الجنسيات المختلفة، وفي 2014 تعرضت واجهة المتحف وبعض مقتنياته للتدمير و أعيد تطويره عام 2015 و قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في يناير 2017.

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