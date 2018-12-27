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محافظات

قافلة عين شمس توقع الكشف على 1791 مريضا بالوادى الجديد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:53 م
حنان مجدي نائب محافظ
حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
كرمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعضاء القافلة الطبية التابعة لجامعة عين شمس بعد أن أنهت أعمالها بالمحافظة، والتي استمرت على مدار 4 أيام بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لأهالي المحافظة.

وقالت مجدى إن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بلغ ١٧٩١ حالة مرضية بالإضافة إلى اجراء ٣٠ عملية جراحية بالمجان للمواطنين في عدد من التخصصات وهي (المخ والأعصاب- الأوعية الدموية-العيون- المسالك -العظام -التخدير).

ووجهت "مجدي" تحيات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والشكر لأعضاء القافلة على جهودهم في دعم قطاع الصحة بالوادي الجديد وتقديم خدمة صحية متميزة لسد العجز التخصصات والكوادر الطبية غير الموجودة.

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