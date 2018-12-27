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رياضة

عبدالحفيظ: لاسارتي يصل القاهرة غدًا لبدء المهمة مع الأهلي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول للكرة، سيصل إلى القاهرة مساء غدٍ، الجمعة، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق.

ويتواجد لاسارتي في مباراة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع السادس في بطولة الدوري العام.

وأعلن الأهلي، عن التعاقد بشكل رسمي مع مارتن لاسارتي، لمدة موسم ونصف الموسم، وتم تقديمه في مؤتمر صحفي، ثم غادر المدير الفني إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة به على أن يعود مساء غد؛ لتولي مهمته بشكل رسمي في قيادة الفريق.

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