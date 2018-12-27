عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

وجه الاعلامي عمرو أديب رسالة لـ تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق عقب اعفائه اليوم من منصبه بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز.



وكتب أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"تركى ال الشيخ غير وجه الرياضه السعوديه واعطاها سمعه عالميه وحقق الكثير من الانجازات ويغادر الرياضه لموقع جديد يحقق فيه طفره جديده ونجاحا متوقعا يضيف فيه للمملكه ولنفسه رصيدا اضافيا من النجاح".



