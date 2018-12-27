محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة المياه يفتتحان محطة صرف صحي شمال الأحياء

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، يرافقه المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، محطة صرف صحى شمال الأحياء بمدينة الغردقه بطاقة تصميميه 17 الف متر مكعب/يوم بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه تمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وقال رئيس شركة مياه البحر الاحمر، أن المحطة تخدم أكثر من 25 الف نسمة، بالمناطق المحرومة.



وأشار صديق، إلى أن افتتاح المحطة يأتى ضمن خطة الدولة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بالمناطق بجميع مدن المحافظة، وتوجيهات محافظ البحر الأحمر للقضاء على استخدام سيارات كسح المياه بما يتواكب مع الصورة الحضارية لمحافظة البحر الأحمر باعتبارها محافظة تحتل مكانة كبيرة على الخريطة السياحة العالمية، إضافة إلى مساهمة مشروعات الصرف الصحى فى القضاء على التلوث وتوفير بيئة صحية.



وأضاف أن شركة مياه البحر الأحمر تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي المتهالكة بعدة مناطق للقضاء على طفوحات الصرف الصحى.