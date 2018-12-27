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ديني

"خريجي الأزهر" عن جرائم بوكو حرام: لابد من تحصين الشباب ضد أفكار الإرهاب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قامت به جماعة بوكو حرام الإرهابية من استهداف لرجال الشرطة النيجيرية في شمال شرق البلاد، عن طريق نصب كمين لهم، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا، وإصابة آخرين.

وأكدت المنظمة في بيان لها على ضرورة التصدي للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، حتى يسود الأمن والاستقرار مناطق الصراع من العالم.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا والمصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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