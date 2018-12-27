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رياضة

قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، اعتبار الجلسة ممتدة لحين استكمال جدول الأعمال، حيث خُصصت جلسة اليوم لمتابعة شئون النادي الإدارية، والتجديد لمديري الإدارات المختلفة.

وقرر المجلس التجديد للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بعد المجهود الذي بذله طوال الفترة الماضية. كما قرر المجلس التجديد لمديري الفروع الثلاث؛ وهم، خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، واللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر. واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع زايد.

كما قرر المجلس التجديد لنواب مديري إدارات الفروع الثلاثة؛ هم، العميد علاء صلاح نائبًا لمدير مقر الجزيرة، إلى جانب عمله مديرًا لأمن النادي. ومحمد إيهاب النحاس في منصب نائب فرع مدينة نصر - على أن يتم إسناد مهمة الإشراف على مجمع حمام السباحة إلى مسئول آخر- ومحمد محمد سعيد نائبًا لمدير فرع الشيخ زايد ومديرًا لمجمع حمامات السباحة.

كما قرر المجلس التجديد لمستشاري مجلس الإدارة. فيما تم توجيه الشكر لكلٍ من؛ محمود خليل مدير إدارة الصيانة بالجزيرة. وياسر الرزاز مدير حمامات السباحة بمقر الجزيرة. ومجدي سليم مدير الخدمات بفرع مدينة نصر. ونوبي أبو زيد مدير الخدمات بفرع زايد. ووليد عباس مدير «الجيم» بفرع زايد. واللواء عماد فوزي حنا مدير أمن النادي بفرع زايد.

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