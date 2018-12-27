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أخبار البلد

انفوجراف .. اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:24 م
ذوي الاعاقة - صورة
ذوي الاعاقة - صورة تعبيرية
محمود مطاوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في 86 مادة، على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة.

فضلا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة لأيٍ من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمثل.
انفوجراف .. اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
انفوجراف .. اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
انفوجراف .. اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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