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ثقافة

عمرو موسى وصلاح منتصر في احتفالية دار الكتب بمئوية السادات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
طارق موسى
تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، احتفالية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس محمد أنور السادات.

تقام الاحتفالية برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويشارك فيها عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي صلاح منتصر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

تقام الاحتفالية في الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين المقبل، في مقر دار الوثائق بالفسطاط.

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