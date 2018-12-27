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منى الشاذلي تعلن نتائج استفتاء معكم لاختيار الأفضل في 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
حمزة شعيب
تعلن الاعلامية منى الشاذلي نتائج استفتاء برنامج "معكم" الذي تقدمه على قناة CBC؛ لاختيار الأفضل في 2018 بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

يعتبر الاستفتاء تقليدًا سنويًا للبرنامج يجريه للمرة الرابعة على التوالي، ويتضمن اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل شخصية رياضية، وأفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل أغنية شعبية، وأفضل نص درامي، وأفضل كتاب، وأفضل فيديو على الإنترنت وأفضل صورة صحفية في 2018.

يشارك في تسليم الجوائز للفائزين عدد من مشاهير المجتمع منهم لاعب الاسكواش المعروف أحمد برادة والاعلامية مها الصغير.

تتضمن حلقة نتائج الاستفتاء فقرة مميزة مع ثلاثي مسرح مصر النجوم الشباب محمد أنور وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن يتحدثون فيها عن آخر أعمالهم ويقدمون جوائز وهدايا لجمهور البرنامج المشارك في تصوير الحلقة.

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

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