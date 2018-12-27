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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء تحرير الصحف القومية..سلامة: تشكيل لجنة لدراسة مشكلاتها.. جبر: إطلاق شبكة إخبارية قومية.. وياسر رزق: ناقشنا حصر أصول المؤسسات الصحفية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
حمادة خطاب -اسامة على
كرم جبر: 
إطلاق شبكة إخبارية قومية وتطوير محتوى الصحف القومية
عبد المحسن سلامة: 
تشكيل لجنة خاصة لتطوير الصحف القومية
ياسر رزق: 
اجتماع رئيس الوزراء استعرض المشاكل المالية للمؤسسات الصحفية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم ، عددا من رؤساء تحرير الصحف القومية للاستماع لمطالب بعض المؤسسات القومية ومشكلاتها وتطويرها.

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الصحفية القومية استعرض تطوير المحتوى التحريري للمؤسسات القومية وإنشاء البوابات والمواقع الإلكترونية وإطلاق شبكة إخبارية قومية.

وأضاف جبر- في تصريح اليوم الخميس- أن الاجتماع استعرض أيضا التعامل مع مشاكل الديون للمؤسسات، واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية والهياكل التمويلية لتنشيط العمل بهذه المؤسسات القومية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد التعاون مع المؤسسات الصحفية القومية واستكمال عمل اللجنة المشكلة لبحث تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

فيما أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام نقيب الصحفيين، أنه تم مناقشة أهم المشكلات التى تعانى منها الصحف القومية خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية وتم عرض رؤية مستقبلية على رئيس الوزراء من اجل تطوير الهيئة الوطنية.

وأضاف سلامة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهات المعنية ووزارة المالية والهيئة الوطنية للصحافة تحت إشراف رئاسة الوزراء، لدراسة كافة المشكلات التى تعانى من الصحف القومية وسبل حلها.

وتابع: أن رئيس الوزراء وعد بإيجاد حلول لكافة الموضوعات التى طرحت خلال اجتماع اليوم.

من جانبه أوضح الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إن اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الصحفية القومية استعرض المشاكل المالية للمؤسسات الصحفية كما ناقش دور لجنة حصر الأصول لدى هذه المؤسسات وطرق إستغلالها.

وأضاف رزق لـ ـصدى البلد أن الاجتماع استمر لمدة ساعة واحدة وإستمع فيها رئيس الوزراء الى العديد من المشاكل، وأكد تعاونه مع المؤسسات الصحفية القومية وجهود زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، وكان إيجابيًا بشكل كبير.

حضر الاجتماع كل من ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» ،وخالد ميرى رئيس تحرير مؤسسة الاخبار، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام،نقيب الصحفيين، وكرم جبر،رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت،رئيس تحرير مؤسسة الاهرام، وعبد الرازق توفيق،رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

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