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محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء أعمال الإضاءة بكنيسة الأنبا شنودة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:27 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء اعمال الاضاءة
إبراهيم جادالله
وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بسرعة إنهاء زيادة مستوى الاضاءه ليلا بكنيسة الانبا شنودة بمنطقة الدهار ، لإعطاء شكل جمالى وتحسين مستوى الإضاءة بالكنيسة والمنطقة المحيطة بها ، موجها بسرعة الانتهاء لتضيئ الكنيسة قبل احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .

وقد تفقد المحافظ مساء اليوم الخميس كنيسة الأنبا شنودة ، حيث سيتم تركيب كشافات الإضاءة امام الكنيسة ، موجها بضرورة تركيبها بأماكن تعطى أعلى مستوى للإضاءه .

يأتى هذا لتحسين الصورة العامة للمدينة طبقا لضرورة توافر الاضاءة ليلا بجميع الشوارع والطرق لخدمة الاهالى واضفاء المظهر الجمالى لها .
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء أعمال الإضاءة بكنيسة الأنبا شنودة
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء أعمال الإضاءة بكنيسة الأنبا شنودة
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء أعمال الإضاءة بكنيسة الأنبا شنودة

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