محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء أعمال الإضاءة بكنيسة الأنبا شنودة

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بسرعة إنهاء زيادة مستوى الاضاءه ليلا بكنيسة الانبا شنودة بمنطقة الدهار ، لإعطاء شكل جمالى وتحسين مستوى الإضاءة بالكنيسة والمنطقة المحيطة بها ، موجها بسرعة الانتهاء لتضيئ الكنيسة قبل احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .



وقد تفقد المحافظ مساء اليوم الخميس كنيسة الأنبا شنودة ، حيث سيتم تركيب كشافات الإضاءة امام الكنيسة ، موجها بضرورة تركيبها بأماكن تعطى أعلى مستوى للإضاءه .



يأتى هذا لتحسين الصورة العامة للمدينة طبقا لضرورة توافر الاضاءة ليلا بجميع الشوارع والطرق لخدمة الاهالى واضفاء المظهر الجمالى لها .