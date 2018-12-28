مكياج رأس السنة بطرق مختلفة تناسب بشرتك

يمكنك التألق بحفلة رأس السنة بمكياج وردي فخم مناسب للسهرات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات قدمتها خبيرة التجميل علا المهدي





فلا عليكي الا ان تطبقي الكونتور الغامق والهايلايتر لتبرزي جمال بشرتك وتألقها، ثم استخدمي الظلال الوردية مع أحمر الشفاه الوردي وحددي عينيك بالآيلاينر بشكل كلي وارسمي الآيلاينر بالكحل لتزيدي من تركيزه، وتكوني قد حصلتي على أجمل مكياج لأحلى إطلالة لرأس السنة.





اما اذا كنتي تبحثي عن مكياج للبشرة السمراء فعليكي ان تطبقي البرونزر ليضفي مزيدًا من الجاذبية على بشرتها الحنطية المائلة للون الأسمر ولم تنس وضع الهايلايتر عند مناطق الوجنتين لتزيد من جمال مكياجها، وفي هذه الإطلالة اختارت نمط الآيلاينر المجنح لرسم عينيها مع ظلال العيون الفاتحة والكحل الفاتح المرسوم داخل العين، واختارت أحمر الشفاه البرونزي لتكمل أناقة مكياجك.



