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رياضة

انضمام ناشئ الاهلي السابق ولاعب الدوري الهولندي إلى الاتحاد السكندري

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في الحصول على خدمات شادي داوود لاعب دين بوش والذي يلعب بالقسم الثاني الهولندي، بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع اللاعب، على عقود انتقاله للفريق السكندري اليوم لمدة موسمين ونصف الموسم، بناء على تعليمات حلمي طولان المدير الفني، لتدعيم صفوق فريقه خلال الموسم الجاري.

وتعد تلك الصفقة الثالثة لزعيم الثغر، بعد الحصول على خدمات أحمد نبيل مانجا لاعب سموحة، وكريم ممدوح لاعب وادي دجلة ببداية العام الجديد.

ويعتبر اللاعب من ناشئي القلعة الحمراء قبل أن ينتقل إلى سلافيا البرتغالي، ومنه إلى دين بوش الهولندي، قبل العودة للدوري المصري.

انضمام ناشئ الاهلي السابق ولاعب الدوري الهولندي إلى الاتحاد السكندري

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