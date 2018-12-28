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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:06 ص
الدولار
الدولار
مايكل عياد
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، استقرارا، اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، حيث سجل سعر الدولار 17.8551 جنيه للشراء، و17.9758 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي 20.3473 جنيه للشراء، و20.4576 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني بلغ نحو 22.5483 جنيه للشراء و22.7021 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.9477 جنيه للشراء و18.0461 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 16.0600 جنيه للشراء و16.1459 جنيه للبيع.

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