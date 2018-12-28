عالم أزهري: الأديان قائمة على فن صناعة الحياة.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يكون خليفة له فى الأرض، لكى يبنى ويعمر لا لكي يهدم ويخرب، مؤكدًا أن لله سبحانه وتعالى تحدى بنا الملائكة.





وأضاف رضا، خلال حديثه مع الإعلامية هند النعسانى، ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الإنسان الذى يبنى ويعمر ويتزود بالإيمان، مشيرًا إلى أن الأديان كلها قائمة على البناء والتعمير وفن صناعة الحياة لا صناعة الموت.



