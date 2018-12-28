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تعليم

اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية الأبحاث المتقدمة بلندن

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور كريم الصفتي المدير الاقليمي للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن إتفاقية تعاون مشتركة بين الجانبين تستهدف تدريس منهج ريادة الأعمال بنظام التعليم المدمج، فضلا عن إختيار إجتياز إمتحان دولي في مجال ريادة الأعمال.

وتتضمن الاتفاقية إعتماد 20 مركز إمتحانات دولية معتمدة من مؤسسة Certiport، وتدريب 100 عضو هيئة تدريس بالجامعة بشكل مبدئي ليكونوا مدربين معتمدين لمقرر ريادة الأعمال، حيث سيكون مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الاسكندرية بصفتها منسقا لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وتمول الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بالتعاون مع مؤسسة Certiport خمسة مشروعات سنويا في مجال المشروعات الصغيرة بتمويل يصل الى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد.

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