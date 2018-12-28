الجيش السوري يعلن دخوله منبج ويرفع العلم

أفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش السوري أعلن في بيان دخول قواته إلى منطقة منبج ورفع العلم السوري عليها، متعهدًا بضمان الأمن الكامل لكل المواطنين وغيرهم في منبج.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية دعت الجيش السوري إلى دخول منبج وحمايتها من أي هجمات تركية محتملة.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أمس أن عشرات الآليات التي تحمل مئات الجنود السوريين وصلت إلى مناطق قريبة من ريف منبج، مرجحا التوصل إلى توافق بشأن نشر قوات الجيش عند خطوط التماس بين مجلس منبج العسكري من جانب والقوات التركية والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها من جانب آخر.



ولفت المرصد إلى أن هذه التعزيزات دخلت المنطقة في أعقاب عودة دوريات للقوات الروسية إلى بعض القرى الواقعة عند خطوط التماس، مضيفا أن سكان مدينة منبج أعربوا - في استطلاع للرأي - عن رفضهم القاطع لدخول الجيش التركي وحلفائه إليها، لا سيما وسط أنباء عن تهديد عناصر للفصائل المدعومة من أنقرة بـ"ملاحقة الأكراد".

