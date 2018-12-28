لافروف: 670 ألف شخص إجمالي عدد اللاجئين السوريين بالأردن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ناقش مع وزير الخارجية الأردني الأوضاع والتسوية في سوريا وضرورة احترام سيادتها​​​، وحل مشكلة مخيم الركبان لأن الموجودين فيه لا يستطيعون الحصول على المساعدات الإنسانية".



وأضاف الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن "أن حل مشكلة اللاجئين تحتاج إلى جهود كبيرة للمجتمع الدولي، وأن وجود اللاجئين السوريين يقلق الأردن، وعددهم 670 ألفا".



وأضاف لافروف أنه ناقش مع نظيره الأردني الوضع في سوريا وضرورة احترام سيادتها، وكذلك الوضع حول مخيم "الركبان" واللاجئين السوريين في الأردن.

