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أخبار العالم

الدفاع الروسية: رصد 24 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 9 انتهاكات للهدنة في سوريا، بينما رصد الجانب التركي 15 انتهاكا.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب واللاذقية وحلب وحماه.

وأضاف البيان أنه خلال 24 ساعة الماضية نفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى بلدة شيخ مسكين بريف درعا.

وأوضح البيان أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية

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