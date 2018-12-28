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رياضة

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تقام مساء اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى بطولة الكونفدرالية، في السادسة مساء، داخل أحد فنادق القاهرة.

ويشارك فريقا الأهلي والإسماعيلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقع المارد الأحمر في التصنيف الأول بجانب فرق الترجي التونسي، والوداد المغربي، ومازيمبي الكونغولي، فيما يأتي الإسماعيلي في التصنيف الرابع بجانب شبيبة الساورة الجزائري وبلاتينيوم بطل زيمبابوي ولوبي ستارز النيجيري.

ويعد الزمالك هو الممثل الوحيد لمصر في الكونفدرالية، وينتظر مواجهة أحد الفرق التي أًقصيت من دور ال32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهم : زيسكو الزامبي والقطن الكاميروني والهلال السوداني والملعب المالي واتحاد طنجة المغربي وجورماهيا الكيني وأفريكان ستارز الناميبي ونكانا الزامبي وأتوهو الكونغولي وجيما الإثيوبي وبانتو بطل ليسوتو ودياراف السنغالي وفيبرز الأوغندي بالإضافة إلي فريقي أهلي بنغازي والنصر من ليبيا.

وتنقل قناة "بي إن سبورت" الإخبارية مراسم إجراء قرعة البطولتين الأفريقيتين.

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