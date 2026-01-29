قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عيد ميلاد سعيد للداعمة الحنونة.. العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

العسيلي وزوجته
العسيلي وزوجته
يارا أمين

حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها معبرًا عن حبه وامتنانه لها.

ونشر العسيلي صور من عيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "عيد ميلاد سعيد للداعمة الحنونة والطيبة في حياتي.. للبراءة التي تُدهش وتُفاجئ.. للعفوية والقلب النقي.. لزوجتي."

كشف الفنان محمود العسيلي عن رؤيته الخاصة للحب والعلاقات، مؤكدًا أن الاستمرار لا يقوم على المشاعر وحدها، بل على مبدأ الأخذ والعطاء والتواصل بين الطرفين. وخلال حديثه، تطرق العسيلي إلى فلسفته في النجاح الفني، مشبهًا أسلوبه بكريستيانو رونالدو وعمرو دياب من حيث الإصرار والتطوير المستمر، كما تحدث عن تغيّر مقاييس نجاح الأغاني في ظل السوشيال ميديا، وتأثير المنصات الرقمية على انتشار الأعمال الفنية في الوقت الحالي.

بحب الست تدلعني زي ما بدلعها

وكشف الفنان محمود العسيلي، عن تعريفه للحب من وجهة نظره، منوها بأن الحب بالنسبة له هو أخذ وعطاء "خد وهات".


وقال خلال حوراه ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الحب غير المشروط يكون للأبناء والأب والأم، لكن التواصل والعطاء بين الطرفين هو الذي يجعل العلاقة تستمر.

وتابع: لا أقتنع بـ “الحب من أجل الحب”، ولكن يجب أن تكون العلاقة متبادلة بين الطرفين، بالتواصل، والمشاعر، والعطاء، منوها بأن هناك فرقا بين الإعجاب والحب.

الفنان محمود العسيلي عيد ميلاد إنستجرام كريستيانو رونالدو عمرو دياب برنامج “الحكاية”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

وزير خارجية إيران

وزير خارجية إيران: أوروبا ترتكب خطأ استراتيجي فادح بتصنيفها قواتنا الوطنية منظمة إرهابية

المجمعات الاستهلاكية

بين الغلاء وضغط المظاهر .. كيف تعيد الأسر ترتيب استهلاكها لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟

مدمرة أمريكية

مسؤول أمريكي: وصول مدمرة إضافية للبحرية إلى الشرق الأوسط

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد