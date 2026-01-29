عيد ميلاد سعيد للداعمة الحنونة.. العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص الفنان محمود العسيلي على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها معبرًا عن حبه وامتنانه لها.

ونشر العسيلي صور من عيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "عيد ميلاد سعيد للداعمة الحنونة والطيبة في حياتي.. للبراءة التي تُدهش وتُفاجئ.. للعفوية والقلب النقي.. لزوجتي."

كشف الفنان محمود العسيلي عن رؤيته الخاصة للحب والعلاقات، مؤكدًا أن الاستمرار لا يقوم على المشاعر وحدها، بل على مبدأ الأخذ والعطاء والتواصل بين الطرفين. وخلال حديثه، تطرق العسيلي إلى فلسفته في النجاح الفني، مشبهًا أسلوبه بكريستيانو رونالدو وعمرو دياب من حيث الإصرار والتطوير المستمر، كما تحدث عن تغيّر مقاييس نجاح الأغاني في ظل السوشيال ميديا، وتأثير المنصات الرقمية على انتشار الأعمال الفنية في الوقت الحالي.

بحب الست تدلعني زي ما بدلعها

وكشف الفنان محمود العسيلي، عن تعريفه للحب من وجهة نظره، منوها بأن الحب بالنسبة له هو أخذ وعطاء "خد وهات".



وقال خلال حوراه ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الحب غير المشروط يكون للأبناء والأب والأم، لكن التواصل والعطاء بين الطرفين هو الذي يجعل العلاقة تستمر.

وتابع: لا أقتنع بـ “الحب من أجل الحب”، ولكن يجب أن تكون العلاقة متبادلة بين الطرفين، بالتواصل، والمشاعر، والعطاء، منوها بأن هناك فرقا بين الإعجاب والحب.