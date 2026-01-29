جهاد حسام الدين وصُنّاع مسلسل كارثة طبيعية في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليًا، ندوة خاصة لمسلسل «كارثة طبيعية»، بحضور الفنانة جهاد حسام الدين وعدد من صُنّاع العمل، وسط تفاعل كبير من جمهور المعرض والمهتمين بالدراما التلفزيونية.



وتناولت الندوة كواليس صناعة المسلسل، بداية من فكرة العمل وتطور السيناريو، مرورًا بالتحديات الإنتاجية، وصولًا إلى الرسائل التي سعي المسلسل لتقديمها للجمهور. وتحدث جهاد حسام الدين عن الدوافع وراء الحماس لمسلسل «كارثة طبيعية»، مؤكدًه أن العمل يطرح إنسانية واجتماعية مستوحاة من الواقع، في إطار درامي مشوّق.

كما كشف صُنّاع المسلسل عن تفاصيل تتعلق باختيار فريق العمل، وآليات بناء الشخصيات، والتعامل مع العناصر الفنية لإخراج التجربة بصورة مختلفة. وشهدت الندوة مداخلات كثيرة و حضور من نجوم الفن و الاعلام



يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعالياته الثقافية والفنية، مستضيفًا عددًا من الندوات واللقاءات التي تجمع المبدعين بالجمهور، في إطار دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.