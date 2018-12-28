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بين الناس

محافظ الجيزة يكلف بشن حملات لضبط النباشين

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قطع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولته، في حي الدقى لضبط سيارة كارو يقوم صاحبها بالنبش فى صناديق القمامة وتفريغ الأكياس على الأرض لاستخراج الأكياس والشنط البلاستيكية لتحقيق مكاسب مادية منها.

ووجه المحافظ على الفور الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضبط السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحبها لعدم تكرار المخالفة مجددًا.

كما وجه بتنظيم حملات بالتعاون بين هيئة النظافة والتجميل والأحياء وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة لضبط النباشين وفريزة القمامة ومواجهتهم بحزم لما تمثله تلك الظاهرة من تبديد للمجهودات التى تقوم بها المحافظة فى رفع وجمع المخلفات وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية.

من جانب آخر وجه المحافظ حى الدقى وهيئة النظافة بتطوير الساحات الخضراء أمام المتحف الزراعى بالكامل مع رفع كفاءة الانارة بالمنطقة ودهان البلدورات وترميم الأرصفة بالكامل.

وحرص المحافظ خلال جولته للاستماع الى شكوى من أحد المواطنين تتعلق بوجود مقهى يتعدى على حرم الطريق بشارع نادى الصيد محدثا ضوضاء خاصة في الفترة المسائية وتوجه راشد على الفور للمنطقة محل الشكوى موجها العميد ايهاب مكاوي رئيس حى الدقى بغلق المقهى وعدم السماح بتكرار المخالفة.

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محافظ الجيزة يكلف بشن حملات لضبط النباشين

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