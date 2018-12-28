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أخبار البلد

يواقيم يترأس صلوات الاحتفال بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بإسنا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:08 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
احتفلت مدينة إسنا باستشهاد أسقفها القديس الأنبا أمونيوس في عصر الاستشهاد المسيحي، حيث صلى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت قداس العيد بدءًا من تسبحة نصف الليل بدير الشهداء بإسنا بكنيسة الدير الأثرية.

ويرجع تاريخ بناء الكنيسة الأثرية للقرن الرابع الميلادي ويحمل المذبح الرئيسي بها اسم الأنبا أمونيوس الشهيد.

حضر الصلاة مجموعة من الأباء الكهنة والرهبان والشعب المسيحى الذى يحتفل سنويا في مثل هذا التوقيت بعيد استشهاد الانبا امونيوس.
يواقيم يترأس صلوات الاحتفال بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بإسنا
يواقيم يترأس صلوات الاحتفال بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس بإسنا

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