ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

غرفة الشركات: نستهدف تدريب 4 آلاف شخص بالسياحة في 2019

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن الجمعية العمومية لغرفة الشركات أقرت زيادة ميزانية لجنة التدريب الى 2.5 مليون جنيه سنويا وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الغرفة ما يؤكد قناعة العاملين بالقطاع السياحي بأهمية التدريب في المنظومة السياحية وكذلك لإحداث نقلة نوعية لبرامج التدريب لتواكب التطور الحالي.

وأضاف المانسترلي، في تصريح له، أن قرار الجمعية العمومية جاء بناء على طلب لجنة التدريب وقناعة القائمين على المنظومة ويتماشي مع توجهات الدولة في تدريب وتطوير العنصر البشري بمختلف المجالات وكذلك اتجاه وزارة السياحة ممثل في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي تؤمن بأهمية التدريب وهناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة في برامج التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل بالسياحة وتوحيد برامج التدريب على مستوى مصر.

وأكد رئيس لجنة التدريب، أن غرفة شركات السياحة لديها قناعة بإعداد برامج تدريب لجميع العاملين بالقطاع بما فيه أصحاب الشركات أنفسهم من خلال برامج ودورات تناسب احتياجاتهم لتساعدهم على هيكلة الفكر الإداري والتنظيمي لشركاتهم وادخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة وكذلك سيتم ربط تعيين أو توظيف أي فرد بالسياحة بحصوله على برامج تدريبية محددة واجتيازه لهذه البرامج بنجاح وذلك بعد موافقة وزارة السياحة.

وأضاف "المانسترلي" أنه خلال 2019 لدينا خطة لتدريب وتطوير حوالي 4 آلاف فرد بالقطاع السياحي بمختلف تخصصاته كبداية وسيتم عقد دورات تدريبية بمحافظات مختلفة والبداية بأصحاب الشركات من خلال عمل إعادة هيكلة شركاتهم وعمل تأهيل لهم وهذا يأتي في ظل اتجاه الغرفة نفسها لاعادة هيكلة العمل بها وتحويله باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الى أن كل الدورات التدريبية سيتم الاعلان عنها من خلال "موبايل ابلكيشن" الخاص بالغرفة والتواصل مع كل اللجان داخل الغرفة لتوفير برامج التدريب وكذلك اختيار وتدريب كوادر سياحية من الجامعات للعمل بالقطاع.

ترشيحاتنا

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

ارتفاع أسعار النفط 3% رغم مخاوف زيادة المعروض

إبراهيم صدقي مديرا فنيا للمنيا وبيبو مدربا عاما

بكرى ينعي النائب محمود الخشن

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو

الأرصاد: استمرار الطقس البارد على البلاد غدا.. وأمطار ورياح على هذه المناطق

تعرف على الإجراءات القانونية بعد وفاة نائب أشمون

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

خطيب الحرم المكي: الصدق ينجيك من 9 أمور في الدنيا والآخرة.. فيديو

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية.. وغموض حول استمرار آجاي بالفريق

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 23 جنيها للكيلو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور
إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو
الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟