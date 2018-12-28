غرفة الشركات: نستهدف تدريب 4 آلاف شخص بالسياحة في 2019

قال علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن الجمعية العمومية لغرفة الشركات أقرت زيادة ميزانية لجنة التدريب الى 2.5 مليون جنيه سنويا وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الغرفة ما يؤكد قناعة العاملين بالقطاع السياحي بأهمية التدريب في المنظومة السياحية وكذلك لإحداث نقلة نوعية لبرامج التدريب لتواكب التطور الحالي.





وأضاف المانسترلي، في تصريح له، أن قرار الجمعية العمومية جاء بناء على طلب لجنة التدريب وقناعة القائمين على المنظومة ويتماشي مع توجهات الدولة في تدريب وتطوير العنصر البشري بمختلف المجالات وكذلك اتجاه وزارة السياحة ممثل في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي تؤمن بأهمية التدريب وهناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة في برامج التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل بالسياحة وتوحيد برامج التدريب على مستوى مصر.





وأكد رئيس لجنة التدريب، أن غرفة شركات السياحة لديها قناعة بإعداد برامج تدريب لجميع العاملين بالقطاع بما فيه أصحاب الشركات أنفسهم من خلال برامج ودورات تناسب احتياجاتهم لتساعدهم على هيكلة الفكر الإداري والتنظيمي لشركاتهم وادخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة وكذلك سيتم ربط تعيين أو توظيف أي فرد بالسياحة بحصوله على برامج تدريبية محددة واجتيازه لهذه البرامج بنجاح وذلك بعد موافقة وزارة السياحة.





وأضاف "المانسترلي" أنه خلال 2019 لدينا خطة لتدريب وتطوير حوالي 4 آلاف فرد بالقطاع السياحي بمختلف تخصصاته كبداية وسيتم عقد دورات تدريبية بمحافظات مختلفة والبداية بأصحاب الشركات من خلال عمل إعادة هيكلة شركاتهم وعمل تأهيل لهم وهذا يأتي في ظل اتجاه الغرفة نفسها لاعادة هيكلة العمل بها وتحويله باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



