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رياضة

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
ملك موسى
جدد مسؤولو نادي الوداد المغربي مفاوضاتهم مع حميد أحداد مهاجم الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض منذ التعاقد معه في بداية الموسم الجاري.

وخرج أحداد من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ولم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات باستثناء دقائق قليلة في مباراتين بالدوري.

وكان الزمالك ضم اللاعب في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي.

ويفكر أحداد جديًا في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، خاصة أنه يدرك جيدًا صعوبة مشاركته أساسيًا مع الزمالك في ظل اعتماد جروس في خط هجومه على الثنائي كابونجو كاسونجو ومحمود عبدالمنعم "كهربا" بشكل أساسي.

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