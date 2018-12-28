حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شارك المطرب حسين الجسمي، جمهوره ومتابعيه عبر موقع إنستجرام، صورا من حفله الغنائى فى دار أوبرا دبى.



وعلق الجسمي قائلًا: "عام مضى وبه اللحظات الأجمل ان شاء الله حامله معها السعادة والنجاح والفخر والامتنان والفرحة التى رأيتها بوجوهكم حفرت بالقلب حبا ووفاء شكرا لوجودكم والقادم أجمل وأجمل.



وطرح حسين الجسمي مؤخرا أغنية «ما تخافوش على مصر» كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين، وأشادوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي.