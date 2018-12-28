ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك المطرب حسين الجسمي، جمهوره ومتابعيه عبر موقع إنستجرام، صورا من حفله الغنائى فى دار أوبرا دبى.

وعلق الجسمي قائلًا: "عام مضى وبه اللحظات الأجمل ان شاء الله حامله معها السعادة والنجاح والفخر والامتنان والفرحة التى رأيتها بوجوهكم حفرت بالقلب حبا ووفاء شكرا لوجودكم والقادم أجمل وأجمل.

وطرح حسين الجسمي مؤخرا أغنية «ما تخافوش على مصر» كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين، وأشادوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور
حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 23 جنيها للكيلو

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

تحديث جديد على إنستجرام يقلب الأمور رأسا على عقب

خطر داهم يهدد كوكب الأرض

ارتفاع أسعار النفط 3% رغم مخاوف زيادة المعروض

عضو القومى للمرأة: كثرة الإنجاب تضر بصحة الأم والطفل

وزير الأوقاف يودع 2018 بخطبة كاملة بآيات قرآنية فقط .. فيديو

أردوغان: لن يبقى لدينا ما نفعله عند مغادرة وحدات حماية الشعب لمنبج

تعرف على الإجراءات القانونية بعد وفاة نائب أشمون

بكرى ينعي النائب محمود الخشن

8 نواب يودعون الحياة البرلمانية.. و2018 تخطف 3 أعضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور
إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو
الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟