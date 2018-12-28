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رياضة

صبحي بتروجيت خارج مواجهة الزمالك بسبب سموحة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
عبدالله هشام
استبعد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجت أحمد صبحي ظهير أيمن النادي البترولي من مواجهة الزمالك اليوم في الجولة ال ١٨ من بطولة الدوري .

وجاء أن استبعاد صبحي من مواجهة الزمالك يرجع إلى إصراره على الرحيل لفريق سموحة خلال انتقالات يناير المقبلة بالإضافة لتوقيع اللاعب للفريق السكندري الإعلان الرسمي خلال ٢٤ ساعة من الآن .

وشارك صبحي في ١٦ لقاء مع بتروجيت وظهر بمستوى مميز هذا العام مما جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال الميركاتو الشتوي ولكنه يفضّل الانتقال لصفوف سموحة .

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