صبحي بتروجيت خارج مواجهة الزمالك بسبب سموحة

استبعد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجت أحمد صبحي ظهير أيمن النادي البترولي من مواجهة الزمالك اليوم في الجولة ال ١٨ من بطولة الدوري .



وجاء أن استبعاد صبحي من مواجهة الزمالك يرجع إلى إصراره على الرحيل لفريق سموحة خلال انتقالات يناير المقبلة بالإضافة لتوقيع اللاعب للفريق السكندري الإعلان الرسمي خلال ٢٤ ساعة من الآن .



وشارك صبحي في ١٦ لقاء مع بتروجيت وظهر بمستوى مميز هذا العام مما جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال الميركاتو الشتوي ولكنه يفضّل الانتقال لصفوف سموحة .