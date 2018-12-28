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أخبار العالم

موسكو: مصير اللقاء بين بوتين وأردوغان يتحدد غدا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:42 م
فلاديمير بوتين ورجب
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن مصير لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيتحدد غدا بعد مباحثات روسية تركية حول سوريا، وذلك تعليقا على تصريحات أردوغان عن احتمال لقائه نظيره الروسي في موسكو أو سوتشي.

وكان أردوغان أكد أن الوفد التركي الذي سيزور موسكو غدا سيبحث ملف منبج مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين في إسطنبول اليوم الجمعة، إن "الوفد التركي الذي يزور موسكو غدا سيبحث موضوع منبج مع الجانب الروسي وقد ألتقي بوتين في روسيا".

الجدير بالذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كانا توصلا في السابع عشر من سبتمبر الماضي خلال قمة عقدت في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 أكتوبر الماضي بعمق 15-20 كيلومترا مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية.

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