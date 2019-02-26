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رياضة

نجم ليفربول: 4 أسباب تمنع رحيل محمد صلاح عن قلعة الـ أنفيلد رود

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:46 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أكد الإنجليزي داني ميرفي لاعب نادي ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز لن يسير على خطى البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة الحالي في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقال ميرفي في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن صلاح يميل للذهاب لنادي يوفنتوس، لقد رأيت الأخبار التي تؤكد أن اليوفي مهتم بضم محمد صلاح ، لكني أعتقد أن هذا لن يحدث ، الدوري الإنجليزي أكثر قوة وتنافسية من الدوري الإيطالي، كما أن ليفربول أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من يوفنتوس".

وأضاف: "محمد صلاح الآن تربطه كثير من الشائعات للانتقال لكبار الفرق في أوروبا لكنه سعيد في ليفربول والجمهور يحبه، إنه يعيش أفضل فتراته في مسيرته الكروية ، لا أعتقد أنه سيسير على خطى فيليبي كوتينيو الذي أراد عدم اللعب لليفربول وقام بالضغط عن النادي للسماح له بالرحيل".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت صلاح بالانضمام لليوفي مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة لرحيل باولو ديبالا للريدز

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