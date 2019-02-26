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برلمان

ضياء رشوان: المستشار أبو شقة أحد أعمدة الدولة المصرية الحديثة

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:05 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن أى مواطن طبيعى وعادى لابد أن تنتابه الهيبة عندما يدخل إلى حزب الوفد وعندما يجلس بجوار هذه القامة الكبيرة المستشار النائب بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأضاف "رشوان"، أنه فى بيت الأمة الذى يحتفل هذا العام بمرور مائة عام على مئويته ومئوية ثورة 1919 التى كانت قاعدة لنشأة هذا الحزب الكبير،: متابعًا: "وهنا أقتبس مما قاله المستشار بهاء الدين أبوشقة حتى إذا اختلفت معه فى رأي أو توجه لابد أن أعترف أنه من أعمدة مصر الحديثة".

وتابع رشوان" نحن هنا فى المكان الذى يعلوه شعار "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة" لابد أن نسمع ما قاله المستشار بهاء الدين أبوشقة فى حق الصحافة وفى حق الحرية وفى حق الديمقراطية، هذا هو المكان الطبيعي الذى يقال فيه هذا الأمر لأن شعاره الذى عاش عليه قرابة المائة عام "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة"، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون كل هذه العبارات الجميلة التى ذكرها المستشار بهاء الدين أبوشقة حول شخصى الضعيف أن تكون فى محلها، وأن اجتهد ما وسعنى الجهد معكم مع زملائى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والمجلس المقدر انتخاب نصفه فى الجمعة القادمة أو التى تليها بأسبوعين أن نكون على قدر هذه المهمة".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، للمقر الرئيسي لحزب الوفد وجريدة الوفد، لعرض برنامجه الانتخابي لتطوير أوضاع مهنة صاحبة الجلالة.

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