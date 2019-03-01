متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إن النيابة الإدارية بدأت فى تفعيل قانون الوظيفة المدنية ، فيما يتعلق بعقوبات الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات.



وأشار إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى أى موظف مخدرات ، بعد التحليل له من قبل جهة عمله ، يتم إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة الادارية للتحقيق معه ، ومن ثم إحالته للمحكمة التأديبية .



وأكد أن هناك بعض الوظائف يصدر فيها قرار مباشرة بفصل الموظف فى حالة ثبوت تعاطيه المخدرات مثل سائقى أتوبيسات المدارس، وسائقى القطارات ،وبعض الوظائف التى تتسبب فى وفاة مواطنين .



وأكد أن الجهة الادارية ملزمة بإحالة نتائج تحليل المخدرات لموظفيها للنيابة الإدارية فى حالة كانت النتيجة "ايجابي " ، وبعدها تحقق النيابة مع الموظف وتصدر قرار بإيقافه عن العمل والتحقيق معه .



جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها "صدي البلد" واستضاف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الادارية، للحديث عن أبرز واهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، و أهم القضايا التى تم التحقيق فيها وأحالتها للمحاكمة العاجلة، و تعريف الموظفين والمواطنين كيفية الوصول للهيئة، وانتهى اللقاء بقيام الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد بمنح المستشار محمد سمير درع الموقع.