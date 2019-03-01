متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إن النيابة الإدارية بدأت فى تفعيل قانون الوظيفة المدنية ، فيما يتعلق بعقوبات الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات.
وأشار إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى أى موظف مخدرات ، بعد التحليل له من قبل جهة عمله ، يتم إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة الادارية للتحقيق معه ، ومن ثم إحالته للمحكمة التأديبية .
وأكد أن هناك بعض الوظائف يصدر فيها قرار مباشرة بفصل الموظف فى حالة ثبوت تعاطيه المخدرات مثل سائقى أتوبيسات المدارس، وسائقى القطارات ،وبعض الوظائف التى تتسبب فى وفاة مواطنين .
وأكد أن الجهة الادارية ملزمة بإحالة نتائج تحليل المخدرات لموظفيها للنيابة الإدارية فى حالة كانت النتيجة "ايجابي " ، وبعدها تحقق النيابة مع الموظف وتصدر قرار بإيقافه عن العمل والتحقيق معه .
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها "صدي البلد" واستضاف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الادارية، للحديث عن أبرز واهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، و أهم القضايا التى تم التحقيق فيها وأحالتها للمحاكمة العاجلة، و تعريف الموظفين والمواطنين كيفية الوصول للهيئة، وانتهى اللقاء بقيام الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد بمنح المستشار محمد سمير درع الموقع.
وأشار إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى أى موظف مخدرات ، بعد التحليل له من قبل جهة عمله ، يتم إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة الادارية للتحقيق معه ، ومن ثم إحالته للمحكمة التأديبية .
وأكد أن هناك بعض الوظائف يصدر فيها قرار مباشرة بفصل الموظف فى حالة ثبوت تعاطيه المخدرات مثل سائقى أتوبيسات المدارس، وسائقى القطارات ،وبعض الوظائف التى تتسبب فى وفاة مواطنين .
وأكد أن الجهة الادارية ملزمة بإحالة نتائج تحليل المخدرات لموظفيها للنيابة الإدارية فى حالة كانت النتيجة "ايجابي " ، وبعدها تحقق النيابة مع الموظف وتصدر قرار بإيقافه عن العمل والتحقيق معه .
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها "صدي البلد" واستضاف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الادارية، للحديث عن أبرز واهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، و أهم القضايا التى تم التحقيق فيها وأحالتها للمحاكمة العاجلة، و تعريف الموظفين والمواطنين كيفية الوصول للهيئة، وانتهى اللقاء بقيام الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد بمنح المستشار محمد سمير درع الموقع.