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محافظات

محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:57 م
حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر
ايمن رياض
نعى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة،ضحايا الحادث الأليم الناجم عن إصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة مصر للقطارات، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

كما تقدم المحافظ بخالص التعازى لأهالى وأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل.

وكان قد شب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات فى محطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.

على الفور وعقب اصطدام القطار برصيف المحطة تم توجيه ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة عليه كما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين جراء الحادث للمستشفى، وأخلت قوات الأمن الرصيف وأقامت كردونا أمنيا فى محيط الحادث ليقوم رجال الإطفاء والإسعاف بعملهم، وليقوم رجال النيابة بمعاينة موقع الحادث.

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