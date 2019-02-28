بالفيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

منع "بين فوستر"، حارس مرمى واتفورد، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من التسجيل مرتين خلال مواجهة فريقه أمام الريدز، فى إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وفاز ليفربول على واتفورد بخماسية دون رد، لم يسجل "صلاح" خلالها أي هدف ليتخلى عن صدارة هدافي البريميرليج لحساب "سيرجيو أجويرو" لاعب مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدفًا.





وكاد "صلاح" أن يسجل مرتين واحدة في الشوط الأول وأخرى في الثاني إلا أن "فوستر" تصدى لهجمات النجم المصري.





وواصل ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





ويستعرض موقع "صدى البلد"، ملخصًا كاملًا للمسات محمد صلاح خلال مباراة واتفورد فى الدوري التى انتهت لصالح الريدز بخماسية نظيفة حافظ بها على صدارة ترتيب البريميرليج.