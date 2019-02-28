ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البعثة الروسية بالأمم المتحدة تطرح مشروع قرار أممي حول فنزويلا

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
دعت روسيا - في مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية - إلي حل الأزمة الفنزويلية على أيدي الفنزويليين أنفسهم عبر الحوار بعيدا عن التدخل العسكري.

وأعربت الوثيقة التي أعدتها البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن "القلق إزاء التهديدات باستخدام القوة بهدف النيل من وحدة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي".

وشدد مشروع القرار الروسي على "ضرورة الاحترام التام للمبادىء الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلال في توفير مساعدات إنسانية"، وحث مشروع القرار مجلس الأمن على الاعتراف بـ"الدور الرئيسي للحكومة الفنزويلية في تنظيم وتنسيق ومساندة وتنفيذ جهود ومبادرات المعونة الدولية على أراضيها الوطنية"، مطالبا بأن يتم إدخال المساعدات بموافقة كاراكاس وبناء على طلبها فقط".

وتقترح موسكو على مجلس الأمن دعوة طرفي النزاع في فنزويلا لإيجاد حل سياسي سلمي لمشاكل البلاد وقفا لأحكام الدستور.

وتوقع مصدر دبلوماسي أممي أن يطرح المشروع الروسي على التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم بعد التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ودعت فيه لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد تحت إشراف دولي وفتح الأبواب أمام إدخال مساعدات إلى أراضي فنزويلا لإنهاء "الأزمة الإنسانية" في هذا البلد.

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين

الهند تعلن إجراءات لحماية المواطنين من القصف الباكستاني

نائب فنزويلي يكشف تهريب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي

ميرهان حسين ناعية ضحايا حادث القطار: يعجز اللسان عن الكلام

10 مشاهد من حريق قطار محطة مصر.. الإهمال وراء الحادثة والحكومة تتوعد المقصرين

كوهين يحذر من كارثة في حالة عدم فوز ترامب بانتخابات 2020

في ذكرى رحيلها.. 15 معلومة عن عزيزة أمير.. نوستالجيا

سائق قطار الموت: أعتذر لأهالي الشهداء.. لا أتحمل المسئولية بأكملها.. معرفتش اتصرف وفقدت تركيزي والحادث حدث في ثواني.. والجرارات كلها عايزة صيانة

القبائل اليمنية تأسر قياديا حوثيا بارزا

سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو

مصرع 3 وإصابة 9 في اصطدام قطارين وسيارة بأمريكا

شوقي غريب: لابد من تواجد رمضان صبحي بالمنتخب الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

ملخص حياة أصغر مصور فري لانسر في شارع المعز.. فيديو
فيديوجراف| أضواء الشهرة على السوشيال ميديا أذهبت عقولهم
السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟