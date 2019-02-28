نقابة الصحفيين ترسل رسائل sms للأعضاء بأماكن اللجان الانتخابية

كلَّف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، موظفي الجهاز الإداري للنقابة، بإرسال رسالة "sms" لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بمكان اللجان الانتخابية وأرقامها.





ومن المقرر أن ترسل النقابة اليوم لكافة أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 9269 عضوًا رسائل لتعريفهم بمقرات لجانهم الانتخابية شاملة كافة البيانات وذلك تسهيلا على الزملاء.





وتبدأ غدًا الجمعة اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، فى استقبال أعضاء الجمعية العمومية والتسجيل فى كشوف الحضور الساعة العاشرة صباحًا.





ودعت النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة من صباح غدا الجمعة الموافق 1 مارس وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.





ويتضمن جدول الأعمال للجمعية العمومية، التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2018 والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2018 حتى فبراير 2019 واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2018 وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019.





كما يتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي لـ 6 من أعضاء المجلس وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.



