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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تنتهي من دبلومة الطب

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:56 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
انتهت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، أمس الأربعاء، من دبلومة طب الطيران وحصل الدكتور الكسندر من دولة تنزانيا على دبلومة طب الطيران من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والتى استمرت شهرا متواصل بإحدى فصول الأكاديمية بمبنى وزارة الطيران المدني.

وبحسب بيان، الخميس، يجري تدريس دبلومة طب طيران للحاصلين على كليات الطب وتستغرق الدبلومة شهرًا واحدًا وتقوم بتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين، والتي تم إعادتها بهم توقف 9 سنوات، وهو مجال غير موجود في الشرق الأوسط باستثناء دولة قطر.

وتمثل الأكاديمية صرح كبير يقع داخل مطار أكتوبر على بُعد 20 كيلو مترا من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات، يعمل على إعداد الطيارين وبنائهم وتجهيزهم لقيادة الطائرات، ويهتم بالدارسين الأجانب، حيث يحظى بتوافد كبير من الدول العربية على رأسها العراق وليبيا والعديد من دول أفريقيا.

وتشهد الأكاديمية نهضة كبيرة من تجهيز معامل للدارسين، وقاعات تحتوي على مجسمات 3D لتعليم الطلاب الدارسين، وتحتوي على 3 كليات هم الكلية المصرية لعلوم الطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة، وتحتوي على أكثر من 150 برنامجا في مجالات متعددة منها هندسة صيانة الطائرات، وتمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات الإيكاو والايازا.

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