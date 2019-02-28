ارتباك يعطل إقلاع طائرة ترامب من فيتنام.. والقوات الخاصة الأمريكية تتدخل.. فيديو

Trumps going to have a shock when he walks off Air Force One. His Secret Service have moved away the steps to the plane.. 😎 #justforalaugh #TrumpKimSummit #airforce1 pic.twitter.com/RoRRuvInit — Mye Opinions 🌐 (@MyeOpinions) February 28, 2019

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه عقب قمة لم تتكلل بالتوصل إلى اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وأثناء مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حدث للطائرة الرئاسية ما لم يكن في الحسبان.فبعد مراسم وداع الرئيس الأمريكي في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي، حاول الفنيون إزاحة سلم الطائرة تمهيدًا لإغلاق بابها استعدادًا للمغادرة، إلا أن السلم لم يتحرك لعطل فني به.وحينها، بادر رجال القوات الخاصة الأمريكيون بإزاحة السلم ودفعه بأنفسهم، بينما التقطت عدسات الكاميرا هذا الموقف الطريف.