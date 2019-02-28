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أخبار العالم

ارتباك يعطل إقلاع طائرة ترامب من فيتنام.. والقوات الخاصة الأمريكية تتدخل.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:25 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه عقب قمة لم تتكلل بالتوصل إلى اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وأثناء مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حدث للطائرة الرئاسية ما لم يكن في الحسبان.

فبعد مراسم وداع الرئيس الأمريكي في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي، حاول الفنيون إزاحة سلم الطائرة تمهيدًا لإغلاق بابها استعدادًا للمغادرة، إلا أن السلم لم يتحرك لعطل فني به.

وحينها، بادر رجال القوات الخاصة الأمريكيون بإزاحة السلم ودفعه بأنفسهم، بينما التقطت عدسات الكاميرا هذا الموقف الطريف.


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