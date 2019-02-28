ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الروسية: صيغة موسكو هي الأمثل للمفاوضات حول عملية السلام في أفغانستان

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:05 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المنصة المثلى لحل الوضع في أفغانستان هي صيغة موسكو.

وقالت زاخاروفا في إحاطتها الإعلامية: "حكومة أفغانستان تعتزم عقد الاجتماع الثالث في كابول يوم 7 مارس، وهو مكرس لإقامة حوار سلمي ومكافحة الإرهاب في الأراضي الأفغانية، وأود أن أقول إن الجانب الروسي تلقى دعوة للمشاركة في هذا الحدث".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "نرى أن اجتماعات الحوار بين الأطراف الأفغانية لديها إمكانات كبيرة أيضا. اللقاء الأول عقد في موسكو في 5-6 فبراير. وفي إطار هذه الصيغة، أجرى الأفغان أنفسهم حوارًا شاملًا حول آفاق عملية السلام في أفغانستان.

كما شددت على أن صيغة موسكو للتشاور هي الآن أفضل منصة للمفاوضات.

وتابعت: "نحن مقتنعون بأنه في ظل الظروف الحالية، لا تزال صيغة مشاورات موسكو بشأن أفغانستان هي أفضل منصة لتقديم المساعدة الدولية لإطلاق الحوار بين الأفغان. 

ونعتقد أنه على أساسها، يمكن تنسيق جهود القوى العالمية الرئيسية واللاعبين الإقليميين وكذلك الأطراف الأفغانية المتعارضة من أجل إيجاد سبل للخروج من الأزمة الأفغانية".

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف عن كيفية اختيار الأندية المشاركة في بطولات الكاف هذا الموسم

أول حل علمي حقيقي للقضاء على الصلع للأبد

تفاصيل تحقيقات الزمالك مع كهربا فى واقعتى البصق على الجمهور والتشاجر مع أوباما

نوستالجيا.. الملكة ناريمان تكشف حقيقة إدمان الملك فاروق للخمر.. فيديو

دراسة غريبة: الحلوى تساعد على فقدان الوزن .. فيديو

وفود الأسواق الآسيوية تنعش السياحة المصرية

بأقل مجهود.. قولي وداعا للكرش بأسرع 3 مشروبات

الانتهاء من سحب عينات الـ DNA لـ 11 جثة.. وتسليم الضحايا فور تحديد الهوية

للمرة الأولى.. هوية المسئول عن إبلاغ حماس بتوقيت اقتحام الحدود الشرقية

مباراة مصارعة عنيفة بين ياسر جلال وكرم جابر.. فيديو

شاهد.. أبرز دعوات الإخوان الإرهابية للتظاهر التى باءت بالفشل

التحقيق مع سائق الجرار المتسبب فى حادث قطار محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

فيديو

نادر شوقي يهاجم الجهاز الفني لـ المنتخب بسبب استبعاد رمضان صبحي ..فيديو
مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو
مدرب الجونة: لم نظهر بمستوى جيد أمام بتروجت رغم الفوز.. فيديو
محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو
مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟