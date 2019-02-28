رسالة مؤثرة من شريف إكرامي عقب إصابته فى مران الأهلي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب إصابته خلال مران الفريق اليوم الخميس استعداد لمواجهة بتروجت فى الدوري الممتاز.



وقال إكرامي فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله على قضاء الله وقدره، الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة أغيب على أثرها من ٤ إلي ٦ أسابيع تحددها استجابتي لطرق العلاج، إصابة في توقيت صعب لكن لا يوجد خيرًا من قضاء الله وحكمته، كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة القادمة وأعود أقوى بإذن الله".



ولم يستطع إكرامي استكمال التدريبات الخاصة بالفريق اليوم الخميس، وخرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق، وخضع لفحص مبدئي، قبل أن يقرر الطبيب إجراء الأشعة للوقوف على حجم الإصابة.



ولعب شريف إكرامي المباراة الماضية للأهلي أمام الجونة في الدوري الممتاز نتيجة شعور محمد الشناوي بالإجهاد، فيما يستعد الفريق حاليًا لمواجهة بتروجيت الاثنين المقبل بعد تأجيل لقاء الكأس أمام بيراميدز الذي كان مقررًا في وقت سابق إقامته الخميس.