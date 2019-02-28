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وفاء عامر تعلن عن مرضها النفسي وطبيبها الخاص

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:14 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أشادت الفنانة وفاء عامر باعتراف ابن النجم أحمد السقا بمرضه النفسي على إنستجرام.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "تحت السيطرة"، المذاع على قناة "النهار"، أنه يتسم بالشجاعة وجميعنا مرضى نفسيون، ورددت: "أنا كمان بروح لدكتورة نفسية تسمى نيفين زيور.. وعلشان المخزون اللي بشوفه والشغل ببقى محتاجه أفضي عند دكتور نفسي".

وعن انفصال أحمد سعد عن ريم البارودي بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب، أكدت أنه كان متوقعًا، لا سيما بعد المشكلات التي نشبت بينهما قبل الانفصال، معقبة: "كنا عاملين قعدة صلح وكانوا هيرجعوا لبعض بس النصيب".



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